российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 9 ноября 2024, 15:30 мск

Новости Наука

Новости, Кратко, Популярное

На Солнце фиксируются многочисленные вспышки среднего класса

Хромосфера Солнца 7-8 ноября 2024 года. Фото: сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики

Избыток энергии, который наблюдается сейчас в экваториальной зоне Солнца, пока сжигается в огромном количестве вспышек среднего класса. За последние пару суток две активные области произвели около 20 вспышек M-уровня (4-й класс активности, предшествующий высшему баллу X).

Как пояснили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики, такой сценарий в целом благоприятен для Земли, поскольку условные 10 M-вспышек, безусловно, лучше для планеты, чем один-два X взрыва, даже и эквивалентных им по энергии.

В то же время ученые предупредили, что эволюция всех активных центров на Солнце всегда идёт по пути упрощения структуры, что может естественным образом привести к переходу на менее благоприятные вспышечные режимы.

«В любом случае, на данный момент ситуация пока стабильная», – отмечают эксперты Лаборатории.

Ранее ученые сообщили о пике солнечной активности.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Наука, Россия,