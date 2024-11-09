На Солнце фиксируются многочисленные вспышки среднего класса

Избыток энергии, который наблюдается сейчас в экваториальной зоне Солнца, пока сжигается в огромном количестве вспышек среднего класса. За последние пару суток две активные области произвели около 20 вспышек M-уровня (4-й класс активности, предшествующий высшему баллу X).

Как пояснили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики, такой сценарий в целом благоприятен для Земли, поскольку условные 10 M-вспышек, безусловно, лучше для планеты, чем один-два X взрыва, даже и эквивалентных им по энергии.

В то же время ученые предупредили, что эволюция всех активных центров на Солнце всегда идёт по пути упрощения структуры, что может естественным образом привести к переходу на менее благоприятные вспышечные режимы.

«В любом случае, на данный момент ситуация пока стабильная», – отмечают эксперты Лаборатории.

Ранее ученые сообщили о пике солнечной активности.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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