Солнце выходит на пик активности

Группы пятен на Солнце, образующихся в последние две недели вблизи экватора светила, являются одним из основных признаков нахождения солнечной активности вблизи верхней точки цикла. Об этом свидетельствуют оптические фотографии, поступающие из космоса.

Как пояснили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики, широта формирования солнечных пятен (их удалённость от экватора) является наиболее надёжной характеристикой фазы солнечного цикла, что подтверждено как почти 300-летними наблюдениями, так и современной теорией.

В Лаборатории обратили внимание, что ещё в октябре основные центры солнечной активности находились в зоне 10-20 градусов от экватора Солнца. В ноябре ситуация изменилась – все 4 крупных группы, которые появились на этой неделе на Солнце на фоне разрушения старых октябрьских центров, находятся в зоне 0-10 градусов, где концентрируется и пояс сильных вспышек.

«В сочетании с общим увеличением числа вспышек, а также сильным ростом фонового излучения Солнца, которое временами достигает уровня M, очень похоже, что мы наблюдаем выход на пик цикла, который может произойти в ближайшие 2-3 месяца, а может быть происходит уже сейчас», – отметили ученые.

Примечательно, что ранее прогнозировался максимум цикла на апрель-май 2025 года. В текущем году наиболее сильная солнечная активность достигалась в мае и октябре 2024 года.

Накануне на Солнце произошла новая мощная вспышка высшего балла Х.

Москва, Светлана Антонова

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