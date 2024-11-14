В России завершился годовой эксперимент по имитации экспедиции на Луну

В России завершился эксперимент по имитации долгосрочной экспедиции на Луну. Участники провели в изоляции 366 дней и провели более 70 научных исследований.

Изоляционный эксперимент SIRIUS-23 (Scientific International Research In Unique terrestrial Station) стартовал 14 ноября 2023 года на базе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, передает «Интерфакс».

Сегодня экипаж покинул «космический корабль» после 366 суток, проведенных в изоляции. В его составе – командир Юрий Чеботарев, бортинженер Анжелика Парфенова, врач Ксения Орлова, а также исследователи Ксения Шишенина, Рустам Зарипов (все – Россия) и Ольга Мастицкая (Белоруссия).

Участники эксперимента не только не были связаны с внешним миром и оторваны от обычных условий обитания, но и проводили исследовательские работы, дистанционно управляли роботами на поверхности Луны, «облетали» спутник в поисках места посадки, а также проводили напланетные операции в составе группы. В общей сложности экипаж провел более 70 научных исследований по различным направлениям.

«Полученные экспериментальные данные позволят выявить индивидуальную стратегию адаптации организма к условиям длительного космического полета и научно обосновать методы профилактики негативных воздействий техногенной среды обитания», – сказали в институте.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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