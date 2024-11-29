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Пятница, 29 ноября 2024, 13:13 мск

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Землю накрыла магнитная буря

Мощная магнитная буря накрыла Землю в ночь на 29 ноября.

Пик шторма придется на период с 0:00 до 12:00 по московскому времени. Геомагнитный удар достигнет 6 баллов, что эквивалентно среднему уровню активности G2. После 12:00 буря начнет ослабевать, но с 18:00 до 21:00 ожидается еще одна вспышка.

Напомним, что у метеозависимых людей во время магнитных бурь могут обостряться мигрени, повышенное или пониженное артериальное давление, но смягчить воздействие на организм можно. В этот день нужно избегать стрессов, ограничивать физические и умственные нагрузки, пить больше воды, стараться меньше употреблять острой пищи, отказаться от алкоголя. Также в этот день следует уделять больше внимания измерению артериального давления и раньше ложиться спать.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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