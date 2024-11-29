Вильфанд рассказал о теплом декабре для всей России

Россиянам во всех регионах РФ не стоит ждать сильных морозов в декабре, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В части областей температура будет в районе нормы, в части – выше нормы.

«В декабре нет регионов, где прогнозировался бы класс температуры ниже нормы. Прогнозируется частое вторжение Атлантики в азиатскую часть страны, что редко бывает», – сказал Вильфанд в беседе с «Интерфаксом».

Теплым декабрь будет для жителей большей части Сибири и северной половины Дальнего Востока, всего Приволжья и Урала, востока европейской и Центральной частей России и востока Северо-Западного федерального округа.

Температура около нормы прогнозируется в оставшихся частях страны, включая обе столицы, Центральное Черноземье, Северо-Кавказский и Южный округа, юг и юго-восток Сибири, южную часть Якутии, Амурскую область, Приморье, юг Хабаровского края.

Обильные осадки ожидаются в Ненецком автономном округе, Архангельской области, Коми и Мурманской области, на севере Урала, в Пермском крае, ЯНАО и ХМАО, на юге Кубани, в Иркутской области и Тыве, в Бурятии, на Чукотке и Магаданской области, в Приморье. А вот в северной части Якутии снегопадов будет меньше привычного.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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