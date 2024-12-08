Сегодня на Солнце произошла мощная вспышка

Сегодня на Солнце произошла мощная вспышка высшего класса Х. Об этом говорится в сообщении Института прикладной геофизики имени академика Федорова.

Как уточняется, вспышка X2.2 зафиксирована 12:06 мск продолжительностью 20 минут.

В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики обратили внимание на большой перерыв повышенной солнечной активности. Последний раз событие такого класса происходило на Солнце более месяца назад – 6 ноября.

Ученые не исключают, что активность светила будет возрастать.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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