Сегодня на Солнце произошла мощная вспышка высшего класса Х. Об этом говорится в сообщении Института прикладной геофизики имени академика Федорова.
Как уточняется, вспышка X2.2 зафиксирована 12:06 мск продолжительностью 20 минут.
В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики обратили внимание на большой перерыв повышенной солнечной активности. Последний раз событие такого класса происходило на Солнце более месяца назад – 6 ноября.
Ученые не исключают, что активность светила будет возрастать.
Москва, Светлана Антонова
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