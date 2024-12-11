Первый день безо льда в Арктике может наступить уже летом 2027 года – прогноз

Первый день безо льда в Арктике может наступить уже летом 2027 года – это знаковое событие для планеты, которое может изменить ветры и океанские течения, вызывая экстремальные погодные явления по всему миру.

Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в журнале Nature Communications под руководством Американского университета Колорадо в Боулдере и Гетеборгского университета в Швеции. Для определения даты исследователи использовали более 300 компьютерных моделей. Те же самые модели показывают, что резкое сокращение выбросов загрязняющих веществ может отсрочить время, когда самый северный океан освободится ото льда.

По мнению исследователей, о свободной ото льда Арктике можно будет говорить тогда, когда их протяженность упадет ниже миллиона квадратных километров. В этом году минимальная достигнутая площадь составила 4,28 миллиона квадратных километров: это не самое низкое значение, когда-либо достигнутое, которое остается на уровне 2012 года, но оно, все же, представляет собой явное уменьшение объема льда по сравнению со средним показателем в 6,85 миллиона квадратных километров , наблюдавшимся в период с 1979 по 1992 год.

Из 300 симуляций, проведенных Селин Хойзе из Шведского университета и Александрой Ян из Американского университета, 9 показали, что первый день, свободный от арктического льда, может наступить в течение трех лет – это экстремальный сценарий, но вполне возможный. Чтобы достичь его было бы достаточно 3-4 лет подряд, в течение которых за необычно теплой осенью следуют мягкие зима и весна – условия, которые уже имели место и которые могут возникать все чаще и чаще благодаря продолжающемуся изменению климата.

Между тем, российские ученые с данными прогнозами не согласны – по их версии, Арктика в ближайшие годы не растает.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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