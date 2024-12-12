Ученый рассказал, как правильно наблюдать метеорный поток Геминиды

В ночь на 14 декабря в России будет доступен для наблюдения пик метеорного потока Геминиды. В нашей стране наилучшие условия наблюдения сложатся в южных регионах, так как область вылета метеоров (радиант) здесь будет выше над горизонтом, чем в северных и центральных частях страны, рассказал ТАСС старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА РАН, Санкт-Петербург) Николай Железнов.

Он посоветовал выбирать для наблюдений место на природе «с минимальной зашумленностью от городских огней». «Впрочем, и в самих городах россияне спокойно смогут увидеть «падающие звезды», – сказал он корреспонденту ТАСС.

Ученый отметил, что созвездие Близнецов относится к экваториальным. «Поэтому чем южнее будет находиться наблюдатель в России, тем выше будет созвездие и тем удобнее будет смотреть за потоком», – добавил он.

Геминиды превосходят по количеству «падающих звезд» все остальные ежегодные метеорные потоки, включая августовские Персеиды. В 2024 году количество вспышек на небе в ночь пика активности Геминид может достигать 120 метеоров в час.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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