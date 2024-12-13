Неправильные деревья по ночам нагревают города

Деревья помогают снизить дневную температуру в городах, но в некоторых случаях они могут повысить ночную температуру, улавливая тепло, исходящее от земли. Чтобы избежать этого побочного эффекта, нужно выбирать правильные виды растений и размещать их в стратегически важных точках, говорится в исследовании, проведенном Кембриджским университетом и опубликованном в журнале Communications Earth & Environment.

Наблюдения проводились в период с 2010 по 2023 год в 110 городах и регионах мира в 17 различных климатических условиях, чтобы получить глобальную картину воздействия древесного покрова.

Из собранных данных вышло, что появление деревьев снижает пик ежемесячных температур ниже 26 градусов в 83% исследованных городов, достигая «порога теплового комфорта». Однако холодопроизводительность значительно различается по всему миру и зависит от характеристик пород деревьев, планировки города и климатических условий.

В типичном климате тропической саванны деревья могут охлаждать города на целых 12 градусов, как зафиксировано в Нигерии. Однако в том же климате деревья нагревают города ночью сильнее, на 0,8 градуса. Деревья хорошо работают в засушливом климате, снижая дневную температуру чуть более чем на 9 градусов и повышая ночную температуру на 0,4 градуса. В климате тропических лесов, где влажность выше, эффект охлаждения в дневное время составляет около 2 градусов, а эффект потепления в ночное время – 0,8 градуса. В умеренном климате деревья могут охладить города на целых 6 градусов и согреть их на 1,5 градуса.

В городах с более открытой городской структурой обычно растут вечнозеленые и лиственные деревья разных размеров: это, как правило, приводит к большему похолоданию в умеренном, континентальном и тропическом климате. Однако в засушливом климате чаще встречаются вечнозеленые виды, которые более эффективно снижают температуру в компактных городских условиях, таких как Каир в Египте или Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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