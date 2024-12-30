Полярные сияния могут вспыхнуть в новогоднюю ночь из-за взрывов на Солнце

На Солнце фиксируется один из самых сильных всплесков активности в текущем году. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. Произошедшая накануне мощная вспышка может вызвать полярные сияния в новогоднюю ночь, прогнозируют специалисты.

На Солнце в понедельник в 07:14 мск и 07:31 мск произошли подряд две новых вспышки высшего рентгеновского класса X. Взрывы зарегистрированы в западной части солнечного диска, откуда возможно влияние на Землю.

«В целом, на Солнце регистрируется один из самых сильных всплесков активности в текущем году. Предыдущие два всплеска наблюдались в мае и октябре прошедшего года», – отмечается в сообщении.

Согласно расчетам ученых, выбросы массы от вчерашнего мощнейшего взрыва на Солнце придут к Земле в середине дня 31 декабря, вызвав полярные сияния, которые могут наблюдаться в том числе в новогоднюю ночь. За прошедшие сутки зафиксированы новые выбросы плазмы, модель движения которых пока не построена, указали специалисты.

Накануне на Солнце было зафиксировано 22 вспышки. Одна из них, произошедшая в 10:08 мск, относилась к высшему классу Х. Подобные взрывы могут вызвать сильные магнитные бури на Земле.

По прогнозу ученых, приход первого плазменного облака от вчерашней мощной вспышки ожидается 07:30 мск 31 декабря. Второе облако, слившееся с первым, доберется к Земле около 14 14:00 мск, когда должны быть достигнуты пиковые значения Кр-индекса. В максимуме ожидается около Kp=7, что соответствует магнитным бурям третьего уровня по пятибалльной шкале.

Kp-индекс колеблется от 0 до 9, где значение 0 означает отсутствие геомагнитной активности, а значение 9 означает экстремальный геомагнитный шторм.

«По полярным сияниям все будет сильно зависеть от времени прихода основных масс плазмы. Чем сильнее оно будет сдвинуто к вечернему периоду, тем выше шансы на полярный овал над европейской частью России», – отмечают специалисты.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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