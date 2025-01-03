На Солнце произошла сильная вспышка

На Солнце произошла очередная вспышка высшего X класса с максимумом около 14:40 по московскому времени. Об этом говорится в сообщении Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.
Как отметили ученые, событие классифицировано как X1.2. По их оценке, сильных последствий быть не должно, так как область вспышки сильно сдвинута к краю солнечного диска, и воздействие оттуда очень маловероятно.
Москва, Светлана Антонова
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