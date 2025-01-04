Сегодня земляне увидят самый большой диск Солнца

Солнце в субботу подойдёт на минимальное расстояние к Земле, для жителей планеты оно будет наблюдаться как самое большое светило в 2025 году, сообщили в Московском планетарии.

«Четвертого января – Земля в перигелии, на самом близком расстоянии от Солнца, это позволит нам наблюдать самый большой диск Солнца в 2025 году», – говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Кроме того, по словам астрономов, этот год готовит землянам два лунных и два солнечных затмения. Лунные пройдут 14 марта и 7 сентября, а частные солнечные 29 марта и 21 сентября. Полностью с территории России можно будет видеть только лунное затмение в сентябре.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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