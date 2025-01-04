4 января на Солнце произошло шесть вспышек, в том числе мощнейшего класса

Шесть мощных вспышек, одна из которых высочайшего класса Х, зарегистрированы на Солнце 4 января. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

«4 января в 01:41 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3947 (N11E59) зарегистрирована вспышка Х1.1 продолжительностью 24 минуты», – говорится в сообщении.

Это уже вторая мощнейшая вспышка, произошедшая с начала января. Ранее сообщалось о том, что 3 января была зарегистрирована вспышка Х1.2.

Кроме того, в субботу произошло еще пять вспышек класса М – M7.6, M1.5, M5.8, M1.9, M2.3.

ТАСС напоминает, что солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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