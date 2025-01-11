Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Олег Платонов могут быть назначены в экипажи американских кораблей Crew Dragon

Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Олег Платонов в перспективе могут быть назначены в экипажи американских кораблей Crew Dragon по программе перекрестных полетов к МКС. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос) Максим Харламов.

«У нас очередной этап подготовки к полету на Dragon сейчас проходит Кирилл Песков. А в перспективе назначен может быть, например, Олег Платонов или Олег Артемьев», – сказал Харламов. По его словам, Платонов уже проходит ознакомительную подготовку, но итоговое решение остается за межведомственной комиссией.

Начальник ЦПК отметил, что при назначении космонавта в конкретный экипаж изучается множество обстоятельств, в том числе психологическое взаимодействие в экипаже: «Есть и профессионально-психологическая комиссия в центре, которая рекомендует оптимальные назначения для каждого космонавта – ее мнение тоже учитывается».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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