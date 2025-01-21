Сегодня состоится малый парад планет

21 января 6 планет окажутся по одну сторону от Солнца. Часть участников условного парада будет видна на вечернем небе невооруженным глазом, сообщила ТАСС астроном Людмила Кошман, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария.

Планеты будут располагаться в достаточно большом секторе неба (130 градусов). Самыми яркими из них станут Венера, Сатурн, Юпитер и Марс – они видны невооруженным глазом. Нептун и Уран наблюдаются в телескоп.

«Это событие лишь условно можно назвать малым парадом планет, так как в достаточно узком секторе неба (20-30 градусов) окажутся только три планеты из шести: Сатурн, Венера и Нептун», – сказала Кошман.

В январе Венера, Сатурн и Нептун наблюдаются после заката до 21:00 мск, после чего скрываются за горизонтом. Уран можно найти на небе до 03:00 мск, Юпитер и Марс сияют всю ночь. Астроном напомнила, что в феврале по одну сторону от Солнца окажутся семь планет – к перечисленным присоединится Меркурий.

«Событие 28 февраля уже можно назвать малым парадом планет, так как четыре планеты соберутся в узком секторе неба», – добавила она.

Малые парады планет происходят примерно каждые 20 лет, большие – гораздо реже. Также они бывают видимыми и невидимыми (из-за близости к Солнцу), уточняет ТАСС.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube