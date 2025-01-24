Россия частично возобновила работу в Арктическом совете, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, с подачи норвежского председательства во второй половине 2024 года в формате видео-конференц-связи состоялись заседания всех шести рабочих групп Совета, специализирующихся на вопросах устойчивого развития, климата, защиты окружающей среды, предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Во всех из них приняли участие представители профильных российских ведомств и организаций. Захарова рассчитывает, что «процесс возобновления работы Арктического совета будет продолжен с учетом интересов всех арктических государств».

По ее словам, Россия всегда выступала за развитие конструктивного взаимодействия в Заполярье в целях сохранения мира и стабильности в регионе, устойчивого развития Арктики, защиты интересов коренного населения, сохранения уязвимой арктической среды. «И сейчас готовы к диалогу по вопросам арктической повестки, в том числе в рамках Арктического совета, при условии, что он будет осуществляться на равноправной и взаимовыгодной основе», – подчеркнула она.

«Работу в Совете будем выстраивать исходя из реального положения дел в данном формате и стоящих перед нашей страной задач на упомянутом направлении», – заключила Захарова.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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