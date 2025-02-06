Январь 2025 года стал самым теплым за всю историю наблюдений в мире

Этот январь стал самым теплым январем за всю историю наблюдений в мире. Средняя температура приземного воздуха достигла 13,23 градуса по Цельсию, что на 0,79 градуса выше среднего значения за январь с 1991 по 2020 год и на 1,75 градуса выше среднего значения доиндустриального периода. Об этом сообщила метеорологическая служба Евросоюза Copernicus.

По данным метеорологов, это был также 18-й месяц из последних 19, когда средняя мировая температура была более чем на 1,5 градуса выше доиндустриального среднего показателя.

Средняя температура на материковой части Европы в январе 2025 года составила 1,8 градуса, что на 2,51 градуса выше среднего показателя за январь с 1991 по 2020 год. Это также второе по величине значение после января 2020 года, когда температура была на 2,64 градуса выше среднего.

«Январь 2025 года станет еще одним удивительным месяцем, продолжающим рекордные температуры, наблюдавшиеся в течение последних двух лет, несмотря на развитие явления Ла-Нинья в тропической части Тихого океана и его временное охлаждающее воздействие на глобальные температуры», – заявила Саманта Берджесс из службы Copernicus.

Температуры в январе оказались самыми высокими по сравнению со средним показателем за 1991-2020 годы в Южной и Восточной Европе, включая западную часть России. Напротив, в Исландии, Великобритании и Ирландии, на севере Франции и в Скандинавии, а также на Кольском полуострове они были ниже среднего.

За пределами Европы температура была выше нормы на северо-востоке и северо-западе Канады, на Аляске и в Сибири. Они также были выше среднего уровня на юге Южной Америки, в Африке, на большей части территории Австралии и Антарктиды. Наиболее существенно ниже среднего значения температура была в США и в самых восточных регионах России. На Аравийском полуострове и в материковой части Юго-Восточной Азии температура также была ниже средней.

Протяженность арктического морского льда в прошлом месяце оказалась наименьшей за всю историю январских измерений – она была на шесть процентов ниже среднего показателя. Площадь морского льда в Антарктике оказалась на пять процентов ниже среднего значения.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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