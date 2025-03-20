Сегодня первый день астрономической весны

Четверг, 20 марта, станет первым днем астрономической весны в России и других странах Северного полушария Земли, которая наступит после перехода Солнца из Южного полушария небесной сферы в Северное. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Светило пересечет небесный экватор и перейдет в Северное полушарие небесной сферы в 12:01 мск, после чего наступит весеннее равноденствие. Событие получило такое название в связи с равенством продолжительности дня и ночи на всей Земле, которое наблюдается в этот день. Солнце взойдет точно на востоке и зайдет точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом.

«В Северном полушарии Земли в день весеннего равноденствия наступает астрономическая весна, а в Южном – осень», – сообщили в планетарии, уточнив, что в четверг Солнце будет находиться в созвездии Рыб.

После 20 марта Солнце будет восходить на северо-востоке и заходить на северо-западе. Световой день в России начнет увеличиваться, занимая все большую часть суток. На широте Москвы к концу марта его длина увеличится с 10 часов 41 минуты до 13 часов. Полуденная высота Солнца возрастет с 26 до 38 градусов.

Равноденствие наблюдается дважды в году – в сентябре и марте. Соответственно, осенью светило переходит из Северного полушария небесной сферы в Южное. В Северном полушарии Земли наступает астрономическая осень, а в Южном – весна.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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