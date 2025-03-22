На Землю надвигается сильная магнитная буря

На Земле в воскресенье, 23 марта, ожидается сильная магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Накануне, 21 марта, Солнце выбросило облако плазмы после вспышки уровня M1.2 около 19:00 мск. Как отмечают ученые, вспышка хоть и была незначительной, но вывела из равновесия крупный протуберанец (плотное волокно плазмы), который и был выброшен к Земле. Одна из таких структур была видна на Солнце еще два дня назад, но теперь она отсутствует. «Предполагается, что именно этот объект сейчас находится в космосе и в течение суток ударит по Земле», – сообщается на сайте лаборатории.

Ожидается, что облако плазмы прибудет к Земле с 03:00 до 06:00 мск воскресенья. Прогноз магнитных бурь на данный момент еще формируется, но предварительно ожидается магнитная буря уровня G3 (сильная). Последний раз бури сравнимой силы фиксировались в начале января текущего года.

Профессор Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев допустил возможность наблюдения полярных сияний в столичном регионе, если магнитная буря продержится до вечера воскресенья. «Прошедшей ночью, около полуночи, когда геомагнитная обстановка только начала усложняться, поступали сообщения о сияниях на широтах около 53-55 градусов, что соответствует широте Москвы», – отметил специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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