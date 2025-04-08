В Арктике скоро появятся предприятия с глубокой переработкой полезных ископаемых

В Арктике для развития производств добычи и переработки полезных ископаемых с 2023 года действуют специальные программы лицензирования, разработанные Минприроды России. Документы рассчитаны до 2035 года, на данный момент на 64 участка уже состоялись аукционы, а всего планируется выдать лицензии на 176 участков, сообщает портал «Металлинфо».

«В 2025 году пройдут торги на 30 участки недр. Крупнейшие из них: месторождение Америка с запасами титана 3,5 миллиона тонн и Гремяха-Вымерс с ресурсами титана 122,3 миллиона тонн и фосфора в 62,44 тысячи тонн, оба находятся в Мурманской области», – отметил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Так, в Якутии пройдет аукцион на месторождение Одинокое, чьи запасы олова составляют 127,5 тысячи тонн, а вольфрама –10,5 тысячи тонн. Также готовится к аукциону месторождение марганцевых руд Порожинское с запасами 29,46 тысячи тонн в Красноярском крае, отметил глава ведомства.

По федеральному проекту «Геология: возрождение легенды» в 2024 году в Мурманской области открыто месторождение Пинкельявр с запасами 77 миллионов тонн, плюс забалансовые в 15 миллионов тонн и 21 миллион тонн прогнозных ресурсов. В Республике Саха (Якутия) по федпроекту получен прирост извлекаемых ресурсов по нефти и газу почти в 5 миллиардов тонн условного топлива.

В 2025 году по проекту «Геология: возрождение легенды» в Якутии начинаются работы на 10 участках. До конца 2027 года планируется получить прирост 8,34 миллиарда тонн условного топлива.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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