Во вторник на Земле началась магнитная буря уровня G1. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).
По информации ИПГ, степень возмущенности магнитного поля Земли достигла уровня G1 по шкале из пяти показателей, где G5 – «экстремально сильно», а G1 – «слабо».
Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН ранее сообщали, что 13 апреля в сторону Земли были выброшены два крупных солнечных протуберанца. Согласно прогнозу, 16 апреля на Земле ожидаются магнитные бури уровня G1-G2, напоминает ТАСС.
Москва, Елена Васильева
© 2025, РИА «Новый День»