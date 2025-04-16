Во вторник на Земле началась магнитная буря уровня G1. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

По информации ИПГ, степень возмущенности магнитного поля Земли достигла уровня G1 по шкале из пяти показателей, где G5 – «экстремально сильно», а G1 – «слабо».

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН ранее сообщали, что 13 апреля в сторону Земли были выброшены два крупных солнечных протуберанца. Согласно прогнозу, 16 апреля на Земле ожидаются магнитные бури уровня G1-G2, напоминает ТАСС.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube