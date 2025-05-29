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Четверг, 29 мая 2025, 09:44 мск

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На Земле началась сильная магнитная буря

Сильная магнитная буря класса G3 началась на Земле. Причиной стал резкий всплеск скорости солнечного ветра в околоземном космическом пространстве.

«Во второй половине ночи, в околоземном космическом пространстве произошел резкий всплеск скорости солнечного ветра, выше 650 км/с, и его температуры – она временами превышала 1 миллион градусов. На это отреагировало геомагнитное поле нашей планеты, разразившись сильной магнитной бурей класса G3. Начало события зафиксировано в 5 часов 16 минут по московскому времени», – сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем тг-канале.

По словам синоптика, буря, скорее всего, будет кратковременной и вскоре завершится, однако возмущения геомагнитного поля сохранятся до конца дня и в пятницу.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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