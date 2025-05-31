Серия мощных магнитных бурь ожидается на Земле из-за крупнейшего выброса солнечной массы

На Солнце произошел самый крупнейший в 2025 году выброс массы в направлении Земли, что может стать причиной очень сильных магнитных бурь. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Выброс солнечной массы стал последствием сильной вспышки уровня M8.2, которая произошла в 03:05 мск в активной области №4100 в центральной части видимого солнечного диска почти точно по линии Солнце – Земля. Это исключает даже теоретическую возможность того, что выброшенное солнечное вещество пройдет мимо Земли, указывают ученые.

Отмечается, что мощность выброса немного уступает аналогичным событиям мая 2024 года, вызвавшим магнитные бури высшего уровня G5. Но, по предварительной оценке, этот выброс «может привести к самой крупной серии магнитных бурь этого года с пиковыми значениями до G4», говорится в сообщении. Специалисты на данный момент оценивают вероятность бурь максимального уровня G5 в 2%.

Расчеты показывают исключительно высокую скорость выброшенной плазмы. Солнечное вещество может прийти к Земле завтра поздним вечером по московскому времени. Точные время прихода и геомагнитный прогноз будут еще уточняться.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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