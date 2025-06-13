На Землю обрушилась сильная магнитная буря

На Землю обрушилась мощная магнитная буря, которая превышает порог, начиная с которого становится заметно влияние на энергетические системы и на распространение радиоволн. Об этом говорится в сообщении Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Ученые уточнили, что буря уровня G2.3 началась в ночь на 13 июня. «Причины бури на данный момент не очевидны. Средства измерения показывали в последние часы заметный рост плотности плазмы, а также индукции магнитного поля в окружающем Землю солнечном ветре», – отмечается в сообщении.

В Лаборатории обратили внимание, что планета преждевременно входит в 2-3 дневный отрезок сложной геомагнитной обстановки с сильными колебаниями геомагнитных индексов. В прошлый раз, в мае, при подобных обстоятельствах пиковые значения зарегистрированных магнитных бурь находились в диапазоне G2-G3.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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