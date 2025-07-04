В российской Арктике зафиксирована погодная аномалия

По итогам 2024 года в российской Арктической зоне зафиксировано превышение базовых показателей температуры воздуха за период 1991-2020 годов в среднем на 1,24 градуса по Цельсию. Об этом говорится в обзоре Росгидромета.

По данным синоптиков, температуры выше климатической нормы наблюдались на побережье Баренцева моря, особенно в Сибирском секторе (+2,57 градуса), в нижнем течении рек Индигирка и Алазея, на Чукотском полуострове и в бассейне реки Анадырь; ниже нормы – на Кольском полуострове, на побережье Белого моря, в нижнем течении рек Лена и Яна, в бассейне реки Колыма.

«Температуры выше нормы наблюдались всюду в Российской Арктике (РА), кроме небольшой прибрежной полосы в районе пролива Лонга. <...> Наиболее теплые условия (95%-е экстремумы) наблюдались на Кольском полуострове, вдоль побережья Белого моря, в бассейне реки Хатанга», – обращается внимание в обзоре, выдержки из которого приводит «Интерфакс».

Ранее западные эксперты пришли к выводу, что первый день безо льда в Арктике может наступить уже летом 2027 года – это знаковое событие для планеты, которое может изменить ветры и океанские течения, вызывая экстремальные погодные явления по всему миру.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube