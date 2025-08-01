Потускневшие воспоминания можно восстановить – ученые выяснили механизм

Потускневшие воспоминания можно восстановить, совершив мысленное путешествие во времени, чтобы заново пережить эмоции и ощущения, которые вы испытывали в первый раз, когда сохранили это воспоминание.

Об этом свидетельствует исследование Регенсбургского университета в Германии, опубликованное в журнале Американской академии наук PNAS.

Исследователи отобрали более 1200 добровольцев и попросили их запомнить список слов или отрывок текста, а затем вспомнить его через 4 часа, 24 часа или 7 дней.

Результаты показывают, что мысленное путешествие во времени восстанавливает память и возвращает её в исходное состояние, делая её столь же доступной для восстановления, как и вновь сформированные воспоминания. Более того, скорость, с которой мы обычно забываем вновь запомненную информацию, максимальна в первые несколько дней, а затем снижается и стабилизируется в течение более длительного времени.

Исследователи сравнивают этот сброс кривой забывания с греческим мифом о Сизифе , которого боги осудили толкать огромный валун на гору, а затем наблюдать, как он снова и снова катится вниз в бесконечном цикле.

Таким образом, результаты исследования предполагают возможность восстановления старых воспоминаний. Дальнейшие исследования могут также показать, не проще ли восстановить автобиографические воспоминания о реальном жизненном опыте, которые связаны с большей эмоциональной и мыслительной нагрузкой, чем простой список слов, заучиваемых в ходе лабораторного эксперимента.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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