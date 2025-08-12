В ночь на 13 августа все внимание на небо: будет звездопад

Ночь на 13 августа в промежутке с ноля часов и до рассвета станет лучшим времени для наблюдения за звездопадом. Напомним, в эти дни идет пик активности метеорного потока Персеиды. Как уточняет Московский планетарий, поток наблюдается в небе при сгорании в атмосфере Земли пылевых частиц, оставленных кометой 109/Свифта-Туттля. «Наша планета проходит через это облако космической пыли и льда каждый август. Белые яркие «падающие звезды» летят с большой скоростью, некоторые из них называют болидами, так как их свечение наблюдается несколько секунд», – отметили в планетарии.

«Лучшее время для наблюдений метеоров Персеид – с полуночи до рассвета. В ночь максимума метеорного потока после заката солнца радиант Персеид располагается над северо-восточным горизонтом, а к полуночи и рассвету поднимается высоко в область зенита», – сообщили астрономы.

Область вылета метеоров (радиант) расположена в созвездии Персея, недалеко от его границ с Жирафом и Кассиопеей. Метеорная активность потока нарастает постепенно, поэтому повышенное количество метеоров можно наблюдать за неделю до и после даты максимума.

«В ночь пика звездопад Персеиды будут сопровождать две яркие пары: высоко над южным горизонтом – Луна и Сатурн, и низко у восточного горизонта – Венера и Юпитер, которые во время максимума звездопада порадуют наблюдателей красивыми дуэтами, сияя вблизи друг друга», – уточнили в планетарии (цитаты по ТАСС).

Москва, Елена Васильева

