2 сентября Землю ждут сильные магнитные бури

2 сентября на Земле прогнозируются сильные магнитные бури. Они будут вызваны новым выбросом солнечной плазмы в сторону планеты.

Выброс произошел в результате вспышки уровня M2.76 на Солнце, сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Солнечное вещество придет к орбите Земли в течение вторника, 2 сентября, вызвав магнитные бури уровня G2-G4.

В ИКИ РАН отметили, что наибольшую опасность представляют повторные выбросы плазмы, которые весьма вероятны с учетом высоких оценок общих запасов вспышечной энергии Солнца.

Москва, Елена Васильева

