2 сентября Землю ждут сильные магнитные бури

2 сентября на Земле прогнозируются сильные магнитные бури. Они будут вызваны новым выбросом солнечной плазмы в сторону планеты.
Выброс произошел в результате вспышки уровня M2.76 на Солнце, сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Солнечное вещество придет к орбите Земли в течение вторника, 2 сентября, вызвав магнитные бури уровня G2-G4.
В ИКИ РАН отметили, что наибольшую опасность представляют повторные выбросы плазмы, которые весьма вероятны с учетом высоких оценок общих запасов вспышечной энергии Солнца.
Москва, Елена Васильева
© 2025, РИА «Новый День»