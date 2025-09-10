Ночью Землю накрыла необъяснимая магнитная буря.

Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, данное событие отсутствовало в прогнозах, которые еще накануне были полностью окрашены в зеленые цвета.

Ученые пока не могут объяснить, что произошло на Земле или около нее, что могло вызвать бурную реакцию магнитного поля. Графики распространения солнечного ветра не показывали, что к планете утром приближались облака плазмы, которые могли бы вызвать геомагнитные возмущения.

Ученые полагают, что единственным объяснением произошедшего, выглядящим хоть сколь-либо научным, является формирование так называемой необычно крупной суббури – явления, при котором энергия магнитосферы высвобождается без явных внешних причин за счет внутренних процессов.

В частности, это могло быть нарушение равновесия в хвосте магнитосферы Земли. Также вчера наблюдались спонтанные полярные сияния, характерные для такого явления. Действительно ли речь идет о суббуре, будет понятно по результатам дальнейших исследований, уточнили ученые.

В лаборатории предположили, что это первое в 2025 году событие такого рода. В то же время некоторые подобные явления могли пропустить на фоне высокой активности Солнца.

Москва, Елена Васильева

