Россия запустит семь лунных миссий до 2036 года

Россия намерена отправить к Луне семь автоматических станций до 2036 года. Об этом сообщил руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый.

«Есть астрофизические экспедиции и есть семь автоматических лунных экспедиций. Пилотируемые экспедиции до 2036 года в России не планируются», – рассказала глава ИКИ в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, также разрабатываются две посадочные миссии – «Луна-27а» и «Луна-27б», и отдельно – миссия «Луна-28», в рамках которых будут собраны образцы лунного грунта и доставлены на Землю в полностью сохраненном виде.

Остальные лунные миссии планируется запустить уже в ближайшем десятилетии, отметил Зеленый.

Москва, Зоя Осколкова

