Землю накрыла самая сильная за три месяца магнитная буря

На Землю обрушилась самая мощная магнитная буря за последние три месяца из-за влияния корональной дыры на Солнце. Об этом информирует Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«На Земле наблюдается сильная магнитная буря, уровня близкого к G3 (всего существует пять уровней магнитных бурь – от G1 до G5, – прим. ред.)», – говорится в сообщении. Магнитная буря зафиксирована после того, как Земля пересекла границу зоны действия крупной корональной дыры на Солнце накануне в районе полуночи.

Отмечается, что, несмотря на то, что магнитная буря прогнозировалась еще несколько дней назад, ее сила оказалась заметно выше ожидаемой: специалисты рассчитывали на максимальные уровни около G1. Последний раз буря сравнимой и большей интенсивности наблюдалась 1-2 июня этого года, то есть более 3 месяцев назад.

Общая продолжительность ухудшения геомагнитной обстановки составит не менее чем 4-6 суток. Полная нормализация ситуации в околоземном пространстве произойдет не раньше четверга-пятницы этой недели. Однако неправильно считать, что весь этот период будут наблюдаться непрерывные магнитные бури. Воздействие корональных дыр отличается высокой нестабильностью и обычно состоит из продолжительной серии отдельных всплесков, длящихся по несколько часов, между которыми ситуация временно нормализуется, объяснили специалисты.

Эксперты указывают, что пока нет объективной математической оценки развития текущей бури, поскольку событие выпадает из исходных прогнозов. «В качестве базовой ветви сценария все же пока рассматривается, что локальный текущий всплеск завершится в ближайшие 6-9 часов», – отмечается в сообщении.

