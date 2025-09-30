Самая сильная за три месяца магнитная буря началась на Земле

На Землю обрушилась самая сильная магнитная буря за три месяца, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ученые зафиксировали резкое усиление геомагнитных колебаний. Сейчас индекс геомагнитной активности Kp вырос до уровня 7.33, что соответствует сильной магнитной буре категории G3+ по пятибалльной шкале. События такого уровня последний раз наблюдались 1 июня этого года, когда по Земле был зарегистрирован прямой удар крупного солнечного протуберанца, указали в лаборатории.

Надо отметить, что прошедшей ночью в ряде российских регионов наблюдались полярные сияния.

Согласно данным наблюдений, обстановка в околоземном космическом пространстве остается существенно осложненной из-за влияния повышенной солнечной активности. При этом, как отмечают специалисты, импульсных ударов по планете пока не было. «Воздействие осуществляется за счет системного насыщения солнечного ветра плотной вспышечной плазмой», – говорится в сообщении.

Ученые пока затрудняются прогнозировать геомагнитную обстановку на ближайшие сутки, отмечая, что прогнозов на ударивший по Земле мощный космический шторм не было.

Как ранее писал «Новый День», врач-кардиолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Жанна Максимова рассказала, какое воздействие оказывают колебания магнитного поля на человека и как обезопасить себя от их влияния.

По словам Максимовой, в момент воздействия магнитных волн на организм человека изменяются некоторые свойства крови и сосудов, что сказывается на нервной регуляции работы сердца. Человек, который ведет здоровый образ жизни, легче переживает геомагнитные удары любой силы. Однако более восприимчивые люди могут испытывать недомогание, повышенную утомляемость, головную боль, нарушение сна. У тех, кто в зоне риска, могут возникать и иные симптомы.

«Есть метеозависимые люди, которые ощущают на себе перепады погоды, а также возмущения магнитосферы нашей планеты. Чаще это пожилые люди с хроническими заболеваниями, особенно с артериальной гипертензией, у которых в такие моменты может повышаться давление и возникают некоторые другие симптомы. Но такие пациенты, как правило, знают свой диагноз, у них есть предписанные врачом препараты, им известно, как себя вести в подобной ситуации. Ведь давление у них может подскочить и в дни без магнитных бурь, к примеру, в моменты перепадов атмосферного давления», – добавила кардиолог.

Жанна Максимова дала несколько рекомендаций, как пережить магнитные бури и обезопасить себя от их влияния.

1. Во время магнитной бури отказаться от острых, жареных, жирных блюд, не пересаливать, употреблять больше овощей фруктов и зелени.

2. Ограничить кофеиносодержащие напитки и исключить алкоголь.

3. Совершать пешие прогулки.

4. Избегать нервных, стрессовых ситуаций.

5. Не перетруждаться.

6. Избегать мест большого скопления людей.

7. Иметь при себе необходимые лекарства.

8. Обратиться к врачу, если давление нестабильное.

