Нобелевку по медицине присудили за открытия в области иммунитета

Нобелевская премия по медицине и физиологии в 2025 году присуждена американским ученым Мэри Брунков, Фреду Рамсделл и японскому исследователю Шимону Сакакучи. Они удостоены премии за «новаторские открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности, которая не позволяет наносить вред организму со стороны иммунной системы». Об этом объявили в Нобелевском комитете.

Отмечается, что ученые выявили защитников иммунной системы – регуляторные Т-клетки, которые предотвращают атаку иммунных клеток на собственный организм. «Их открытия сыграли решающую роль в нашем понимании того, как функционирует иммунная система и почему не у всех нас развиваются серьезные аутоиммунные заболевания», – заявила председатель Нобелевского комитета Олле Кемпе.

Наработки ученых положили начало изучению периферической толерантности, дав толчок разработке новых методов лечения рака и аутоиммунных заболеваний, а также повышению эффективности трансплантаций. Некоторые из этих методов лечения в настоящее время проходят клинические испытания.

Напомним, в прошлом году Нобелевскую премию по медицине присудили американским ученым Виктору Эмброс и Гэри Равкану за за открытие молекул микроРНК, регулирующих работу генов.

Завтра, 7 октября, станет известен обладатель Нобелевской премии по физике, в среду будет объявлен лауреат по химии, в четверг – по литературе. Лауреата премии мира объявят в Осло 10 октября. Премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля вручат 13 октября. Церемония награждения лауреатов пройдет 10 декабря в Стокгольме.

Стокгольм, Наталья Петрова

