Нобелевскую премию по физике получили три американца за квантовые исследования

Трое американских ученых стали лауреатами Нобелевской премии по физике. Награду вручили за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи.

Джон Кларк, Мишель Х. Деворе и Джон М. Мартинис провели эксперименты, которые показали, что причудливые свойства квантового мира можно воплотить в системе, достаточно большой, чтобы ее можно было держать в руке.

«Нобелевская премия по физике, присужденная в этом году, открыла возможности для разработки квантовых технологий следующего поколения, включая квантовую криптографию, квантовые компьютеры и квантовые датчики», – говорится в сообщении Нобелевского комитета.

Ранее Нобелевская премия по медицине и физиологии была присуждена американским ученым Мэри Брунков, Фреду Рамсделл и японскому исследователю Шимону Сакакучи. Они удостоены награды за «новаторские открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности, которая не позволяет наносить вред организму со стороны иммунной системы».

