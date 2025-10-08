Нобелевскую премию по химии дали разработчикам металлоорганических каркасов

Нобелевская премия по химии присуждена за разработку новых металлоорганических каркасов. Награду разделили японец Сусуму Китагава, австралиец Ричард Робсон и американец Омар Яги, объявил Нобелевский комитет.

Ученые разработали новый тип молекулярной архитектуры. Они создали молекулярные конструкции с большими пространствами, через которые могут проходить газы и другие химические вещества. «Эти конструкции, так называемые металлоорганические каркасы, могут использоваться для сбора воды из воздуха в пустыне, улавливания углекислого газа, хранения токсичных газов или катализа химических реакций», – сказано в заявлении Нобелевского комитета.

«Металлоорганические каркасы обладают огромным потенциалом, открывая ранее невиданные возможности для создания индивидуальных материалов с новыми функциями», – отметила председатель Нобелевского комитета по химии Хайнер Линке.

Накануне три американских ученых стали лауреатами Нобелевской премии по физике. Джон Кларк, Мишель Х. Деворе и Джон М. Мартинис получили награду за квантовые исследования.

В четверг, 9 октября, станет известен обладатель Нобелевской премии по литературе.

Стокгольм, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube