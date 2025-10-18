На Солнце произошли три сильные вспышки: сегодня ожидаются магнитные бури

Сегодня на Солнце произошли три сильные вспышки высокого класса «М». Об этом говорится в сообщении на сайте Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова.

Первая вспышка класса M1.0 была зарегистрирована в 03:40 по московскому времени и продолжалась 26 минут. Вторая – M1.1 продолжительностью 21 минуту произошла в 05:39 мск.Последняя вспышка класса M1.32 длилась 15 минут, начиная с 9:58 мск.

Как отмечают специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук, на фоне новых вспышек к Земле возвращается существующая на Солнце уже четыре месяца корональная дыра.

Ученые обратили внимание, что одна из корональных дыр значительно выросла за последний месяц и, судя по всему, усложнит геомагнитную обстановку на планете на выходных.

По данным лаборатории, в течение ближайших часов ожидается начало магнитных бурь.

Москва, Анастасия Смирнова

