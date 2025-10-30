На Земле началась четвертая октябрьская магнитная буря

На Земле началась четвертая по счету магнитная буря октября. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук.

Ученые обратили внимание, что буря зарегистрирована на низком уровне G1 с перспективами роста не более чем до G2. Тем не менее, при этом ожидается расширение зоны полярных сияний, которая в течение последнего часа опускалась до широт Москвы.

В лаборатории отметили, что рост геомагнитных возмущений ожидался уже третьи сутки после попадания Земли в зону действия очередной корональной дыры на светиле.

Ранее магнитные бури в октябре были зафиксированы с 1 по 3, затем 12 и затем с 18 по 19 числа. Количество геомагнитных возмущений является повышенным второй месяц подряд. В сентябре было зарегистрировано 5 магнитных бурь.

