Магнитные бури на подходе: сильные вспышки возобновились на Солнце

На Солнце после двухнедельного перерыва возобновились сильные вспышки. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным ученых, около четырех часов ночи по московскому времени на восточном крае звезды произошла вспышка уровня M1.0, которая относится к четвертому (сильному) классу активности по использующейся в солнечной физике пятиуровневой шкале.

Как уточняется, вспышка наблюдалась около 11 минут с 03:26 до 03:37 мск. Специалисты отметили, что это событие не окажет воздействия на Землю, но является предвестником длительного всплеска солнечной активности, пик которого придется на период с 3 по 9 ноября.

В настоящее время на левом краю Солнца наблюдается выход к Земле двух мощных центров активности, указали ученые. С середины будущей недели, как прогнозируется, они начнут оказывать влияние на Землю.

Москва, Наталья Петрова

