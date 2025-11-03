На Солнце произошла самая мощная с конца сентября вспышка

Самая сильная с конца сентября вспышка зарегистрирована на Солнце сегодня около полудня по московскому времени. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ученые предупредили, что солнечная активность будет усиливаться.

Максимум излучения был зафиксирован в 13:11. «Это самое сильное солнечное событие с 28 сентября, когда произошла вспышка уровня M6.4», – отметили специалисты.

В Институте прикладной геофизики добавили, что в понедельник в 12:25 была зарегистрирована еще одна сильная вспышка – уровня M1.6, она длилась 61 минуту.

По данным ученых, сейчас наблюдается формирование крупного выброса массы, направление которого пока точно не определено.

Согласно прогнозам, солнечная активность и ее влияние на Землю в ближайшие дни будут усиливаться. «Пик воздействия должен прийтись на середину и вторую половину будущей недели», – отметили в лаборатории.

Вспышки на Солнце могут сопровождаться выбросами плазмы, облака которой, достигая Земли, вызывают магнитные бури.

Накануне сообщалось, что на Солнце после двухнедельного перерыва возобновились сильные вспышки. Ученые отмечали, что на левом краю звезды наблюдается выход к Земле двух мощных центров активности.

