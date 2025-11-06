На Землю завтра обрушится самый сильный геомагнитный шторм за год

На Земле в ночь на четверг, 6 ноября, начались сильные магнитные бури. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Специалисты прогнозируют, что завтра геомагнитная активность еще больше усилится – ожидается самая сильная в этом году и одна из самых мощных за последние несколько лет магнитная буря.

По информации ученых, магнитные бури планетарного масштаба зарегистрированы около полуночи по московскому времени. «В настоящее время геомагнитный индекс Kp находится в диапазоне от G2 до G3, то есть от средних до сильных бурь», – сообщается в телеграм-канале лаборатории.

Специалисты пояснили, что к Земле пришли выбросы плазмы от самых первых вспышек, которые произошли двое-трое суток назад, когда центры активности еще находились на самом краю Солнца и, согласно прогнозам, с такого положения не могли затронуть планету.

«Это означает, что облака плазмы выбрасываются сейчас не радиально, а в исходном смещении в сторону Земли, а кроме того, имеют заметно большие углы распространения и скорости, чем это ранее предполагалось при расчетах. Это наводит на довольно пессимистичные размышления о прогнозе на завтрашний день», – сообщили ученые.

По оценке специалистов, магнитная буря и возмущения продлятся около суток и, как прогнозируется, 7 ноября перейдут в основную фазу, когда к Земле начнут приходить основные массы выброшенной плазмы, способные вызвать еще более сильные геомагнитные процессы.

Ученые предупреждают, что завтра на Землю обрушится самая сильная геомагнитная буря в этом году. «В пятницу предстоит пережить самую сильную геомагнитную бурю года и одну из самых сильных за последние несколько лет», – указали специалисты.

Как отмечают ученые, на данный момент прогноз показывает на 7 ноября бури уровня G3-G4 – от сильных до очень сильных. При пересчете в течение дня этот диапазон с большой вероятностью переместится в интервал G4-G5. Уровень G5 (экстремальный) является самым мощным уровнем геомагнитных штормов по пятибалльной шкале.

