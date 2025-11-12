Земля переживает сильнейшую магнитную бурю

Сегодня Земля столкнулась с сильнейшей магнитной бурей, уровень которой близок к наивысшему классу G5. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Уровень события составляет G4.66 и не достает до высшего значение всего 1/3 балла», – уточнили ученые.

По их оценке, пока остается надежда, что в ближайшие сутки интенсивность воздействия солнечного ветра на Землю снизится, несмотря на фиксацию на светиле вспышек высшего класса X.

Эксперты Лаборатории обратили внимание, что к настоящему времени к Земли подошли два выброса плазмы. Третий и сильнейший солнечный «удар» прогнозируется в ближайшие часы.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

