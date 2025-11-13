Сильнейшая в 2025 году магнитная буря на Земле прошла пик

Геомагнитная буря, которая наблюдается на Земле почти двое суток, стала самой сильной в текущем году и уже прошла пиковый уровень. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Ученые отмечают, что в пике, который наблюдался накануне, геомагнитный индекс достигал значений G4.3-G4.7 впервые в 2025 году, но ожидавшийся высший уровень G5 в итоге достигнут не был.

В Лаборатории пояснили, что текущая геомагнитная буря постепенно идет на спад и, вероятно, продлится до конца сегодняшнего дня.

Москва, Анастасия Смирнова

