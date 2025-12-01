На Солнце произошла мощная вспышка

Сегодня на Солнце произошла новая мощная вспышка высшего уровня X. Как сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, космическое событие класса X1.9 зафиксировано в 05:49 по московскому времени на северо-восточном крае светила.

Ученые пояснили, что вспышка в силу своего расположения почти не имеет возможности воздействовать плазменными ударами на Землю.

Тем не менее, в ближайшее время – ориентировочно в четверг, 4 декабря, активная часть Солнца, где фиксировались мощные вспышки в последнее время, выйдет в зону воздействия на Землю.

