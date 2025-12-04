Земляне в январе увидят солнечный парад планет

Солнечный парад планет формируется на небе, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Впервые с осени 2019 года в окрестностях Солнца сходятся ближайшие к звезде планеты – Меркурий, Венера и Марс.

По данным специалистов, 22 января все три планеты окажутся на минимальном среднем угловом расстоянии от Солнца, образовав вместе с ним почти ровную ромбовидную конфигурацию, затем построение начнет быстро распадаться.

Первой, до конца января, от Солнца отойдет Меркурий, а в феврале удалятся сначала Венера, а потом Марс.

Следующее подобное схождение планет вблизи Солнца (в пределах 10 градусов) можно будет наблюдать только в сентябре 2038 года. Начинающееся сейчас сближение планет на угол около трех градусов может быть уникальным в текущем столетии, отметили в лаборатории.

Москва, Наталья Петрова

