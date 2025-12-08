Сильная магнитная буря обрушится на Землю раньше, чем ожидалось

Сильная магнитная буря начнется на Земле раньше, чем прогнозировалось изначально. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Ученые отметили, что произошло «довольно жесткое обновление прогноза» на ожидающуюся 9 декабря магнитную бурю.
«Приход плазмы сдвинут на половину суток вперед и ожидается не завтра в середине дня, а уже сегодня в полночь», – сказано в сообщении.
Вместе с тем, из-за более высокой скорости повысился как средний уровень, так и продолжительность ожидающихся возмущений, указали специалисты. Согласно прогнозом, магнитная буря может продлится сутки.
Ранее лаборатория сообщала, что магнитные бури уровня G2-G3 (от средних до сильных) ожидаются 9 и 10 декабря в результате прихода к Земле выброса плазмы после вспышки класса M8.1, которая произошла в ночь на воскресенье, 7 декабря. Вспышка имела умеренную силу, но из-за расположения центра взрыва точно на линии Солнце-Земля удар по планете ожидается практически фронтальным, то есть произойдет с максимальной эффективностью, заявляли специалисты.
