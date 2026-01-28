российское информационное агентство 18+

К Земле приблизился поток быстрого солнечного ветра из корональной дыры на Солнце

К Земле приблизился поток быстрого солнечного ветра из корональной дыры на Солнце. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По оценке ученых, возможны слабые магнитные бури.

Астрофизики обратили внимание, что резких ударов не зафиксировано, геомагнитные индексы пока держатся в зелёной зоне, но в ближайшее время почти наверняка пожелтеют.

«Вероятны слабые бури. Поступающие с орбиты параметры плазмы выглядят благоприятными для разгорания полярных сияний», – отмечается в телеграм-канале Лаборатории.

Москва, Анастасия Смирнова

