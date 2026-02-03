Ученые сообщили о высокой вероятности сильного солнечного удара по Земле: первая вспышка класса X уже произошла

С сегодняшнего дня до середины пятницы, 6 февраля, активный центр на Солнце, где в последние дни фиксируются мощные вспышки, будет находиться в зоне прямых плаземенных ударов по Земле. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Астрофизики обратили внимание, что этот сценарий уже начал реализовываться. Сегодня на Солнце началась вспышка уровня X. «Балл события – X1.5. Пик достигнут в 17:08 по московскому времени», – отмечается в телеграм-канале Лаборатории.

«В случае крупных выбросов массы и их нормального распространения (вертикально к поверхности Солнца) взаимодействие плазменных облаков, сформировавшихся в этот период, с магнитосферой Земли будет практически фронтальным», – уточнили астрономы.

Ученые также обратили внимание, что накануне активная область на Солнце за сутки увеличила свою площадь на 50% и обновила личный рекорд по числу сильных вспышек (класса M и X). По московскому времени таких событий было 18, а по всемирному даже 19. Это второй по количеству показатель за десятилетие. На первом месте остается 29 декабря 2024 года, когда было зафиксировано 23 подобных события на светиле.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube