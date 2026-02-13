На Солнце появился огромный смайлик размером 1,5 млн км

На Солнце образовался огромный смайлик размером 1,5 млн квадратных километров. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Ученые пояснили, что глазами звезды являются две крупные активные области, каждая из которых примерно в 10 раз больше Земли, а «улыбку» образует гигантский протуберанец размером около 500 тысяч километров.

«Смайлик скорее добрый, чем злой, хотя и не лишён скепсиса», – отмечается в телеграм-канале Лаборатории.

Астрофизики обратили внимание, что в настоящее время Солнце «смотрит» именно на Землю. Все остальные ближайшие планеты – Венера, Меркурий и Марс – находятся сейчас с обратной стороны светила.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

