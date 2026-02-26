Ученые выяснили, как кошки на самом деле относятся к людям

Долгое время преобладало мнение, что собаки верны и дружелюбны, а кошки независимы, отчуждены и несколько расчетливы. Именно этот стереотип ученые решили проверить.

Венгерские исследователи использовали тест на незнакомую ситуацию, эффективность которого ранее была доказана на собаках, и изучали три аспекта: насколько сильно животное привязано к своему хозяину, как оно реагирует, когда хозяин уходит, и как оно воспринимает незнакомца.

В эксперименте участвовали 15 так называемых терапевтических кошек, которые привыкли посещать школы или дома престарелых и могут адаптироваться к незнакомой обстановке. Обычные домашние кошки испытывали слишком сильный стресс при тестировании вне дома, поэтому их поведение нельзя было достоверно оценить.

Эксперимент был простым: кошка некоторое время оставалась наедине с хозяином, затем с хозяином и незнакомой женщиной, затем только с незнакомой женщиной, после чего хозяин возвращался. В других случаях хозяин или незнакомец заходили в комнату, где кошка оставалась одна, на короткое время. Весь эксперимент длился всего 12 минут, и каждая ситуация занимала менее двух минут.

Результат? Кошки были привязаны к своему хозяину не больше, чем к незнакомцу. Они не стремились к его близости чаще, чем к незнакомой женщине, не приветствовали его с большим энтузиазмом и не проявляли большей тревоги, когда он уходил. Они даже играли с незнакомцем или терлись о него так же часто, как и о своего собственного хозяина. По словам руководителя научной группы Петера Понграча, это означает, что люди не являются «безопасным убежищем» для кошек. И это принципиальное отличие от собак.

К такому выводу также приводит исследование, опубликованное в журнале Applied Animal Behaviour Science , в котором утверждается, что кошки гораздо более независимы, чем собаки, и не так эмоционально привязаны к своим хозяевам: в то время как собаки ищут поддержки, защиты и успокоения у людей – подобно тому, как маленькие дети ищут утешения у своих родителей – у кошек такой потребности просто нет.

Чем кошки отличаются от собак?

Ответ кроется в эволюции. Собак разводили для тесного взаимодействия с людьми на протяжении тысячелетий. Кошки же присоединились к людям более прагматично. Человеческие поселения предоставляли им изобилие их естественной добычи – грызунов. И кошки до сих пор остаются способными охотниками. Если люди их бросят, они могут динуть и выжить самостоятельно. Так что, технически, им не нужна наша помощь для выживания.

Но это не значит, что у кошек нет чувств

Недавние исследования показывают, что у кошек гораздо более богатая ментальная жизнь, чем мы долгое время считали. Например, исследование, проведенное Сахо Такаги из Киотского университета, показало, что кошки могут создавать мысленную карту местонахождения своих хозяев. И, по словам ветеринарного бихевиориста Карло Сиракузы, кошки действительно привязываются к людям – просто иначе, чем собаки. Они часто проявляют привязанность, находясь рядом: сидят в одной комнате, лежат у их ног, спят неподалеку. Некоторые из них ласковы, другие более сдержанны. Но большинство кошек не любят, когда их обнимают или берут на руки. Почему? Это не является частью их естественного поведения.

У кошек также есть так называемая эпизодическая память – они могут вспомнить конкретный опыт и использовать его позже. Например, если они связывают определенное место с неприятным событием, они будут избегать его в течение нескольких месяцев. Они помнят, где нашли свою любимую еду и при каких обстоятельствах. И да – они, вероятно, видят сны. Иногда они «бегают» или подергивают лапами во сне. Их мозг, похоже, обрабатывает события дня во время сна, подобно человеческому.

Однако они не могут планировать месть или разрабатывать долгосрочные стратегии. Если кошка опрокинет вазу или бельевую веревку, она делает это не для того, чтобы наказать вас.

Мы им нравимся или нет?

Пожалуй, самый важный ответ таков: кошки могут нас любить, но они от нас не зависят. И хотя собакам мы нужны, кошки выбрали нас. Они не ждут с тревогой у двери, когда мы уходим, они не падают без нашего присутствия. Они могут существовать мирно, спокойно и самостоятельно.

И, возможно, в этом и заключается их очарование. Они не наши «пушистые дети». Они скорее похожи на независимых соседей по комнате, которые делят с нами пространство, но при этом остаются самими собой. Так что, возможно, пора перестать спрашивать: «Любит ли меня моя кошка?» Когда более правильным вопросом может быть: «Могу ли я принять кошку такой, какая она есть?» Потому что кошка не выражает свою привязанность прыжками от радости или преданным взглядом, она просто ложится рядом с вами. И остается.

