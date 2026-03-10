Россия начнет освоение дальнего космоса с Венеры

После освоения Луны Россия продолжит продвижение в космической сфере на Венере. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

«Нашей стране еще в 1970 году удалось первой в мире произвести успешную посадку космического аппарата на другой планете Солнечной системы. И это была именно Венера. Поэтому сначала мы, наверное, будем двигаться в данном направлении», – рассказал Мантуров в интервью журналу «Разведчик».

Проекты по освоению Венеры потребуют значительных ресурсов и нестандартных инженерных решений, отметил вице-премьер. По его словам, России для этого нужна талантливая молодежь, способная предлагать неординарные идеи.

В настоящее время российские специалисты разрабатывают портативную атомную станцию, которая, как планируется, будет доставлена на Луну для обеспечения электричеством лунного жилого и исследовательского модулей. В перспективе технологию планируется применять при освоении дальнего космоса.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

